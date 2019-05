4 heures en bus, pour l'aller-retour de l'école

En mars 2018, en Wallonie, 1 613 élèves " à besoins spécifiques " passaient chaque jour plus de trois heures - et 400 d'entre eux plus de quatre heures - dans le bus les conduisant vers leur école d'enseignement spécialisé.

Les TEC (devenus OTW, Opérateur de transport de Wallonie) ont tendance à allonger les circuits plutôt que d'en créer de nouveaux. © Pierre Rousseau/BELGAIMAGE