30% d'appels au 112 sont "inutiles"

Les centrales d'urgence 112 ont reçu quelques 2.659.310 appels en 2017 mais 29 % de ces contacts étaient considérés comme "inutiles".

"Leur nombre a légèrement baissé par rapport à 2016, où ils représentaient 32 % des appels", explique Thomas Biebauw, porte-parole du SPF Intérieur pour le 112. "Cette diminution est due, d'une part, à l'utilisation accrue de smartphones qui contribue à réduire le nombre de pocket call par rapport à un GSM traditionnel et, d'autre part, aux différentes campagnes d'information lancées ces dernières années dans le but de conscientiser le citoyen à l'importance d'appeler un numéro d'urgence uniquement dans un réel cas d'urgence". 20 % des contacts inutiles étaient des appels de poche passés par erreur lorsque le téléphone se trouvait dans une poche de pantalon ou un sac à main, par exemple. "Il n'y a rien de plus fatigant car on perd un temps précieux pour les personnes qui ont une réelle urgence", poursuite le porte-parole. Viennent ensuite les appels liés à des problèmes techniques, à des blaques, ou à des demandes de renseignements.

En 2017, 422.693 appels ont été émis de Bruxelles, 457.289 du Hainaut et du Brabant wallon (la centrale du Hainaut traite les appels de ces deux provinces) et 310.481 de Liège. 165.029 provenaient de la province du Luxembourg et 142.442 de la région Namuroise.