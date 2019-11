Il est 6 heures et des avions volent dans le ciel de Stanleyville. Au sol, les otages sentent la fin venir. Celle de leur enfermement ou celle de leur existence ? Ils savent que les prochaines heures seront décisives.

Il est 6 heures et des avions volent dans le ciel de Stanleyville. Au sol, les otages sentent la fin venir. Celle de leur enfermement ou celle de leur existence ? Ils savent que les prochaines heures seront décisives. Autour d'eux, les rebelles s'arment, s'alarment. Ils emmènent plusieurs Blancs, en brutalisent certains, en abattent d'autres. Une trentaine de personnes perdent la vie... Bientôt, les para-commandos belges mettent pied à terre. C'est la libération ! L'une des plus grandes prises d'otages du xxe siècle se termine. Pour la Belgique, c'est aussi la plus importante opération de sauvetage humanitaire q...