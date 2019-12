En échange de son débarquement, Stéphane Moreau devait recevoir une partie d'Elicio et de Win, filiales de Nethys. Ainsi que du cash, beaucoup de cash. Près de douze millions d'euros. Scandale et (presque) fin de partie.

En 2017, à la suite du scandale Publifin, révélé par Le Vif/L'Express, la commission d'enquête parlementaire wallonne mettait au jour les pratiques peu orthodoxes du groupe Nethys. Qui aurait pu imaginer que le monde politique wallon et liégeois allait accorder une seconde chance à l'homme fort de l'intercommunale, Stéphane Moreau, en lui permettant de préparer lui-même sa sortie ? Pourtant, il s'est trouvé quelques initiés pour couvrir la vente en catimini et semble-t-il, au rabais, en mai 2019, des filiales Voo, Win et Elicio - en plus des cessions également suspectes des journaux Nice-Matin et La Provence et de la réorganisation de la société d'assurances Integrale. Ces mêmes décideurs politiques ont aussi laissé Stéphane Moreau et quelques autres dirigeants (Pol Heyse, Diego Aquilina, Bénédicte Bayer) ...