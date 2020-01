Record battu, en 2019, aux Musées royaux des beaux-arts de Belgique, à Bruxelles : 1 091 280 visiteurs, soit quelque 400 000 de plus qu'en 2018 !

Chiffre qui, pour autant, ne doit pas occulter ceux obtenus par les autres musées qui, souvent, avec des budgets revus à la baisse, diminuent le nombre d'expositions. Mis à part le Design Museum de Bruxelles (126 500 entrées), les Musées royaux d'art et d'histoire (124 455) et le MIM (136 667), la Flandre obtient les plus beaux scores : 97 000 entrées pour le Musée des beaux-arts de Gand talonné par son voisin immédiat, le Smak (93 000) et le M HKA d'Anvers (94 000), tous deux dédiés aux arts contemporains, qui semblent de plus en plus attirer des visiteurs... russes. En tête en Wallonie, le Musée de la photographie à Charleroi (52 480) suivi par le MAC's au Grand-Hornu (33 960), le BPS22 à Charleroi (17 808) et le Centre de la gravure à La Louvière (16 672). Côté art plus ancien, on notera le très beau résultat obtenu par le musée Rops à Namur (23 423). A noter également le nombre de visiteurs enregistrés par la Fondation privée Boghossian (78 500).