2017: les vrais-faux dirigeants de Nethys

Dans sa mise en demeure du 20 novembre dernier adressée aux membres du conseil d'administration de Publifin, la ministre des Pouvoirs locaux, Valérie de Bue (MR), évoquait la question du management dans les filiales de Publifin. Vraisemblablement, les rémunérations respectent les plafonds fixés, relevait-elle, mais les dirigeants et le personnel ne sont toujours pas au régime salarié ou statutaire. Les deux délégués du gouvernement wallon qui ont scanné Publifin pendant six mois dénoncent, eux, des "rémunérations indirectes non reportées" dans le rapport de rémunérations de l'exercice 2017 remis par Publifin en juin dernier. Le décret "gouvernance" implique, en effet, de déclarer "les rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux titulaires des fonctions de direction". L...