2,6 millions d'euros pour préparer Belfius à la Bourse

Conseillers juridiques et financiers se sont mobilisés sur le sujet. Nomura et Clairfield, Bank of America Merril Lynch, la City, J.P. Morgan et UBS, le tout coiffé par un coordinateur global nommé Freshfields. Tout ce beau monde a déjà envoyé ses honoraires pour services rendus à la SFPI (Société fédérale de Participations et d'Investissement) : une note à 2,613 millions euros, a appris le député Ecolo Georges Gilkinet de la bouche du Premier Charles Michel.