Le 1er mai est marqué par une série de discours politiques à l'occasion de la "Fête du travail". En raison de la crise sanitaire, pas de tribune extérieure pour les politiques et représentants syndicaux. Cet événement sans rassemblement est tout de même l'occasion pour les politiques de faire passer des messages, en ligne, à leurs militants. Tour d'horizon des différentes positions politiques.

"Le monde d'après le coronavirus ne pourra être celui d'avant", pour les socialistes francophones

La crise du coronavirus ne peut être une parenthèse, ont averti les dirigeants du PS, de Solidaris et de la FGTB à l'occasion du 1er mai célébré cette année sur les réseaux sociaux. Les socialistes ont réclamé la revalorisation de toute une série de métiers dont la pandémie a montré qu'ils étaient indispensables et rappelé à quel point aussi bien la sécurité sociale que les services publics avaient empêché la société de sombrer.

Loin des yeux, près du coeur ! - LE DIRECT Grand rassemblent digital de la famille socialiste FGTB - PS / Solidaris à l’occasion du 1er mai ! #1erMaiSolidaire Geplaatst door Parti Socialiste (PS) op Vrijdag 1 mei 2020

Le monde d'après ne peut être la réplique du monde d'avant

A travers l'action commune du parti, de la mutualité et du syndicat, les leaders socialistes ont appelé à la mobilisation. "Nous serons là demain comme hier", a assuré M. Magnette, à l'heure où le PS célèbre ses 135 ans.

"Le temps des compromis mous et fades est révolu", a lancé pour sa part le secrétaire général de Solidaris, Jean-Pascal Labille, appelant à la "convergence des luttes" et à la rupture avec "un capitalisme aveugle" qui a mené à la "faillite d'un système".

La FGTB a énoncé une série de revendications:

la hausse du salaire minimum à 14 euros de l'heure,

une cotisation spéciale "corona" sur la fortune,

la revalorisation des allocations sociales de 10% au-dessus du seuil de pauvreté

ou encore la fin de la dégressivité des allocations de chômage.

"Je n'accepterai pas que la moitié des personnes qui perdent leurs emplois demain se retrouvent en situation de pauvreté", a averti le président de la FGTB, Robert Verteneuil.

Solidaris et la FGTB ont par ailleurs appelé à la régularisation des sans-papiers. "Eux aussi ont droit à la sécurité et à l'intégration dans notre société", a déclaré M. Labille.

Un "pacte pour une société nouvelle" et moins de ministres de la Santé, pour le MR

Le MR travaille à l'élaboration d'un "pacte pour une société nouvelle" qui doit englober l'ensemble des entités fédérées et le pouvoir fédéral, a affirmé le président du Mouvement Réformateur, Georges-Louis Bouchez, en plaidant pour un Etat fédéral "efficace" et en appelant à une réduction du nombre de ministres responsables des questions de santé au sud du pays.

1er Congrès virtuel : Ensemble pour remercier les travailleurs 1er Congrès virtuel : Ensemble pour remercier les travailleurs Geplaatst door MR - Mouvement Réformateur op Vrijdag 1 mei 2020

"Ce pacte contiendra le plan de relance bien évidemment mais nous ne devons pas nous limiter à redémarrer notre économie." , a-t-il affirmé lors du "premier congrès virtuel" de l'histoire du MR, un parti qui célèbre chaque 1er mai la Fête du travail libérale.

Nous devons réformer notre approche du secteur culturel, de l'enseignement, de la place de la famille, de l'équilibre entre vie privée et professionnelle

"Cette société nouvelle doit intégrer un nouveau pacte social qui intègre mieux les changements de la société et du monde. Un pacte universel garanti doit permettre à chacun de pouvoir avoir la sécurité d'existence nécessaire pour développer pleinement sa liberté", a ajouté M. Bouchez.

Pour cela, les libéraux ne veulent pas d'un Etat lourd ou intrusif mais bien d'un Etat efficace

"Nous ne pouvons plus rester avec neuf ministres de la santé dont six dans l'espace Wallonie-Bruxelles", encore dit le président des libéraux francophones, alors que la Première ministre Sophie Wilmès a plaidé pour une "modernisation" de l'Etat belge.

Un "new social deal" plaide la sp.a

Le président du Sp.a, Conner Rousseau, plaide le 1er mai pour un "new social deal" afin de sortir de la crise de la couronne. Suivant les traces de divers économistes, il plaide en faveur de l'investissement public afin de maintenir la prospérité.

Een NEW SOCIAL DEAL om iedereen opnieuw VOORUIT te doen gaan Deze uitzonderlijke tijden maken van deze 1 mei een uitzonderlijke dag. Daarom richt ik me vandaag tot iedereen die samen met mij aan de slag wil om dit land herop te bouwen. Een new social deal om iedereen opnieuw vooruit te doen gaan. Geplaatst door sp.a op Vrijdag 1 mei 2020

Dans un discours en ligne, Rousseau mentionne l'impact du coronavirus comme la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale.

Si nous voulons avancer à nouveau, nous devrons d'abord nous mettre d'accord sur ce qu'est le progrès. Ce n'est que si nous lâchons tous nos tabous et que nous nous mettons d'accord sur la direction à prendre que nous pourrons faire les bons choix pour reconstruire notre société ensemble

Il a résumé la direction que nous devons prendre dans un "nouveau pacte social". Le premier point est un gouvernement qui investit dans les entreprises, dans les transports publics et dans les logements à haut rendement énergétique et les énergies alternatives. Le retour sur ces investissements devrait aller à "un revenu plus élevé et des impôts plus bas pour tous ceux qui font de leur mieux chaque jour". Le troisième rendez-vous du plan Rousseau est un système fiscal plus équitable.

Trop de gens paient encore trop d'impôts parce qu'un petit groupe en paie trop peu

Le président du sp.a. souligne que les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale sont parmi les plus prospères de l'histoire de l'humanité. "Tout comme à l'époque, cette crise est le moment de conclure un nouvel accord basé sur la solidarité", conclut-il.

La crise du coronavirus ne peut être une parenthèse, ont averti les dirigeants du PS, de Solidaris et de la FGTB à l'occasion du 1er mai célébré cette année sur les réseaux sociaux. Les socialistes ont réclamé la revalorisation de toute une série de métiers dont la pandémie a montré qu'ils étaient indispensables et rappelé à quel point aussi bien la sécurité sociale que les services publics avaient empêché la société de sombrer. A travers l'action commune du parti, de la mutualité et du syndicat, les leaders socialistes ont appelé à la mobilisation. "Nous serons là demain comme hier", a assuré M. Magnette, à l'heure où le PS célèbre ses 135 ans. "Le temps des compromis mous et fades est révolu", a lancé pour sa part le secrétaire général de Solidaris, Jean-Pascal Labille, appelant à la "convergence des luttes" et à la rupture avec "un capitalisme aveugle" qui a mené à la "faillite d'un système". La FGTB a énoncé une série de revendications: "Je n'accepterai pas que la moitié des personnes qui perdent leurs emplois demain se retrouvent en situation de pauvreté", a averti le président de la FGTB, Robert Verteneuil. Solidaris et la FGTB ont par ailleurs appelé à la régularisation des sans-papiers. "Eux aussi ont droit à la sécurité et à l'intégration dans notre société", a déclaré M. Labille.Le MR travaille à l'élaboration d'un "pacte pour une société nouvelle" qui doit englober l'ensemble des entités fédérées et le pouvoir fédéral, a affirmé le président du Mouvement Réformateur, Georges-Louis Bouchez, en plaidant pour un Etat fédéral "efficace" et en appelant à une réduction du nombre de ministres responsables des questions de santé au sud du pays."Ce pacte contiendra le plan de relance bien évidemment mais nous ne devons pas nous limiter à redémarrer notre économie." , a-t-il affirmé lors du "premier congrès virtuel" de l'histoire du MR, un parti qui célèbre chaque 1er mai la Fête du travail libérale."Cette société nouvelle doit intégrer un nouveau pacte social qui intègre mieux les changements de la société et du monde. Un pacte universel garanti doit permettre à chacun de pouvoir avoir la sécurité d'existence nécessaire pour développer pleinement sa liberté", a ajouté M. Bouchez. "Nous ne pouvons plus rester avec neuf ministres de la santé dont six dans l'espace Wallonie-Bruxelles", encore dit le président des libéraux francophones, alors que la Première ministre Sophie Wilmès a plaidé pour une "modernisation" de l'Etat belge. Le président du Sp.a, Conner Rousseau, plaide le 1er mai pour un "new social deal" afin de sortir de la crise de la couronne. Suivant les traces de divers économistes, il plaide en faveur de l'investissement public afin de maintenir la prospérité. Dans un discours en ligne, Rousseau mentionne l'impact du coronavirus comme la plus grande crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a résumé la direction que nous devons prendre dans un "nouveau pacte social". Le premier point est un gouvernement qui investit dans les entreprises, dans les transports publics et dans les logements à haut rendement énergétique et les énergies alternatives. Le retour sur ces investissements devrait aller à "un revenu plus élevé et des impôts plus bas pour tous ceux qui font de leur mieux chaque jour". Le troisième rendez-vous du plan Rousseau est un système fiscal plus équitable. Le président du sp.a. souligne que les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale sont parmi les plus prospères de l'histoire de l'humanité. "Tout comme à l'époque, cette crise est le moment de conclure un nouvel accord basé sur la solidarité", conclut-il.