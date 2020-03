Le samedi 14 mars, 197 échantillons ont été testés positifs au Covid-19. 137 patients résident en Flandre, 28 en Wallonie et 27 à Bruxelles.

"Nous n'avons pas d'information concernant le lieu de résidence des 5 dernières personnes",précise le SPF Santé publique sur son site internet.

Depuis le début de la pandémie, 886 cas d'infections au coronavirus ont été détectés dans notre pays. Parmi ceux-ci, 136 personnes sont hospitalisées et 33 sous assistance respiratoire.

"Nous constatons une augmentation du nombre de cas sur notre territoire, qui s'accentuera encore dans les prochains jours. Nous vous rappelons qu'il est très important de rester chez soi dès que l'on est malade (fièvre, toux, problèmes respiratoires, ...) et de contacter directement son médecin traitant", insiste le SPF Santé publique."Nous vous conseillons également de suivre les recommandations publiées sur ce site, afin que chacun puisse aider à ralentir la progression de l'épidémie et de protéger les personnes sensibles".

