1918-1944, du grand braquet au surplace

Bruxelles, 22 novembre 1918 : Albert Ier sur son beau cheval blanc retrouve en général victorieux la capitale, à la tête de ses troupes. " Messieurs, je vous apporte le salut de l'armée ! Nous arrivons de l'Yser, mes soldats et moi, à travers nos villages et nos campagnes libérés. Et me voici devant les représentants du pays ", entame le roi face aux Chambres réunies. Aux abords du Palais de la nation, on délire : le roi est une idole et ses soldats sont des héros. Du panache, du faste, de la grandiloquence. La Belgique exulte.

...