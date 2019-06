Adeptes d'une circonscription électorale fédérale, où des candidats des deux bords linguistiques se présenteraient ensemble aux suffrages de tous les électeurs du pays, Ecolo et Groen avaient imaginé l'échange de candidats Erasmus pour les dernières élections.

Six candidats francophones sur des listes Groen et six candidats néerlandophones sur des listes Ecolo, pour l'élection...