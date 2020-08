En 2019, la Belgique comptait près de 216.000 chercheurs d'emploi et près de 1,4 million d'inactifs, selon une comparaison du marché de travail de 20 pays de l'OCDE, relayée lundi par Het Nieuwsblad, le journal Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

A peine cinq pays, le Mexique, l'Italie, la Corée du sud, la Grèce et la Pologne comptent encore plus d'inactifs. La Belgique compte 1.371.667 inactifs dans la catégorie 25-64 ans. Il s'agit principalement de gens bénéficiant de l'assurance-maladie, de prépensionnés ou de bénéficiaires de revenus d'intégration sociale.

"C'est six fois plus que le nombre officiel de chômeurs", souligne Stijn Baert de l'UGent. "Si nous voulons maintenir la viabilité de la sécurité sociale, il faut activer ce groupe".

Il invite les autorités à ne plus seulement se concentrer sur les chômeurs "qui ne représentent que la pointe de l'iceberg" mais à se concentrer pleinement sur le groupe beaucoup plus large des "personnes inactives".

A peine cinq pays, le Mexique, l'Italie, la Corée du sud, la Grèce et la Pologne comptent encore plus d'inactifs. La Belgique compte 1.371.667 inactifs dans la catégorie 25-64 ans. Il s'agit principalement de gens bénéficiant de l'assurance-maladie, de prépensionnés ou de bénéficiaires de revenus d'intégration sociale. "C'est six fois plus que le nombre officiel de chômeurs", souligne Stijn Baert de l'UGent. "Si nous voulons maintenir la viabilité de la sécurité sociale, il faut activer ce groupe". Il invite les autorités à ne plus seulement se concentrer sur les chômeurs "qui ne représentent que la pointe de l'iceberg" mais à se concentrer pleinement sur le groupe beaucoup plus large des "personnes inactives".