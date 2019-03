actualité

Yamaha et ASO, unis par le Niken

Yamaha a signé un partenariat de trois ans avec A.S.O. et RCS Sports, organisateurs des trois grandes courses cyclistes d'Europe : le Tour de France, le Giro et la Vuelta. Originalité, c'est le trois roues Niken qui devient la moto officielle. La marque succède à Kawasaki qui servait aux motards d'ASO depuis plus de 40 ans.

Yamaha et ASO, unis par le Niken © belga