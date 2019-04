Volvo veut consommer moins d'énergie

Volvo entend réduire sa consommation d'énergie et ses émissions en investissant plusieurs milliards de couronnes suédoises dans la construction d'un nouvel atelier de peinture pour son usine de Torslanda.

Volvo Cars annonce aujourd'hui son intention de remplacer l'atelier de peinture actuel de son usine de construction de voitures de Torslanda par un nouvel espace en vue de réduire la consommation d'énergie et les émissions de l'atelier d'au moins un tiers.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'ambition de l'entreprise consistant à rendre ses opérations de production mondiales climatiquement neutres à l'horizon 2025. Elle fait suite à l'installation en 2018 de panneaux solaires sur son site de Gand et, la même année, de la mutation de son usine de moteurs de Skövde (Suède) en première unité de production climatiquement neutre de son réseau mondial.

Ce nouvel atelier de peinture est l'un des volets du vaste plan d'investissement prévu par l'entreprise pour le site. La construction doit démarrer en 2020. Avec 291.000 véhicules produits en 2018, l'usine de Torslanda est la plus grande unité de production de Volvo Cars. Elle emploie quelque 6.500 personnes et produit les véhicules des gammes 90 et 60 équipés de la plate-forme SPA.(Belga)