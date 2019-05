Le marché des breaks hybrides plug-in se développe. Et le pionnier du genre, le Volvo V60, se renouvelle. Il mue de l'hybride diesel à l'hybride essence, pour mieux vivre avec son époque. Cette nouvelle V60 T8 associe un moteur 2.0 suralimenté essence de 303 ch (qui entraîne les roues avant) et une unité électrique de 87 ch (animant les roues arrière). Lorsque les deux moteurs fonctionnent de concert, la cavalerie atteint 392 ch et transite par les quatre roue...