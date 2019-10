C'est le dernier-né des SUV VW. Il se place au bas de la gamme, sous les T-Roc et Tiguan. Ce SUV de poche mesure 4,11 mètres de long, soit seulement 5 cm de plus qu'une Polo. Mais il assied ses passagers en hauteur.

A l'avant, certains plastiques manquent de finesse, mais la largeur de l'habitacle et les assises rehaussées offrent une belle sensation d'espace. On apprécie aussi les nombreux rangements, ainsi que la banquette arrière coulissante, permettant de jongler entre habitabilité et volume de coffre. La soute est même plus vaste que celle d'une VW Golf, pourtant plus longue ! Et on peut abaisser le dossier avant droit pour le transpor...