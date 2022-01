Pendant la période du Salon de l'Auto, Volkswagen veut rendre les offres et nouveautés plus concrètes en proposant une expérience virtuelle sur son site Internet.

Cette plate-forme digitale se compose de 4 univers distincts. Le premier univers reprend tous les modèles de la gamme ID. (100% électriques), tandis que le second présente tous les modèles star de la marque. Le troisième univers se concentre spécifiquement sur le nouveau SUV coupé Taigo, qui a été introduit sur le marché belge en décembre. Enfin, le dernier univers donne un aperçu des offres Salon spécifiques et des séries spéciales de Volkswagen.

Avec cette plate-forme d'expérience virtuelle, Volkswagen souhaite donner à ses clients et visiteurs une meilleure visibilité sur sa gamme ; les visiteurs de la plate-forme peuvent facilement observer les voitures de l'extérieur, mais également à l'intérieur. Ils peuvent en outre cliquer sur les pages d'informations spécifiques des véhicules où ils trouveront toutes les informations relatives aux offres et remises Salon, et pourront prendre rendez-vous directement avec le concessionnaire de leur choix pour recevoir des conseils d'experts et/ou réserver un essai routier gratuit.

