Volkswagen lance son offensive électrique baptisée I.D.

Contrairement aux pratiques habituelles du marché, le châssis ID. n'est pas une plate-forme pour véhicules essence modifiée: il a été conçu dès le départ avec à l'esprit la motorisation électrique. De plus, le design et le concept du véhicule seront plus flexibles: la gamme couvre les voitures compactes, mais aussi les SUV, en passant par les vans.

Avec son design avant-gardiste, la génération ID. de véhicules zéro émission séduira par son autonomie proche de celle des moteurs essence actuels. L'ID. sera le premier membre de la famille à être commercialisé en 2020. C'est une voiture compacte quatre portes entièrement connectée dont le prix (comme le gabarit) avoisinera celui d'une Golf Diesel. Les dimensions intérieures et l'adaptabilité de l'ID. redéfiniront tout simplement les limites de sa catégorie.

Aucun moteur à combustion interne n'est requis, les essieux peuvent par conséquent être placés au maximum des extrémités, ce qui est parfait pour l'habitabilité. Un système de chargement rapide de 125 kWh offrira des temps d'attente considérablement réduits et permettra un rechargement de la batterie de 0 à 80 % en seulement 30 minutes.

"La plate-forme modulaire pour véhicules électriques MEB est sans doute le projet le plus important dans l'histoire de Volkswagen, un peu comme le passage de la Coccinelle à la Golf. Elle sera la base de plus de 10 millions de voitures électriques dans l'ensemble du Groupe lors de la première vague et nous ouvrira la voie vers l'ère de l'électricité", déclare Thomas Ulbrich, membre du conseil d'administration de la marque Volkswagen en charge de l'électromobilité.(Belga)