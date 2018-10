Volkswagen encourage la voiture électrique accessible

Dans un premier temps, le modèle ID. compact, suivi du SUV ID., soit deux véhicules zéro émission initieront la nouvelle voie commerciale de VW. Thomas Ulbrich, membre du conseil d'administration de la marque Volkswagen, division Électromobilité, explique : "Nous avons l'intention de vendre environ 150 000 véhicules électriques d'ici 2020, dont 100 000 ID. et ID. SUV. Passer à la vitesse supérieure dans le chapitre de l'électromobilité nous permettra d'honorer les objectifs ambitieux en matière de rejets de CO2 en Europe, en Chine et aux États-Unis."

D'ici 2025, les ventes de la famille ID. devraient augmenter d'année en année pour atteindre plus d'un million d'exemplaires vendus. Volkswagen a déjà levé le voile sur quatre concept cars, à savoir l'I.D., l'I.D. CROZZ, l'I.D. BUZZ et l'I.D. VIZZION. Le développement technologique des véhicules est presque terminé et il en va de même pour le design qui est également pratiquement abouti.

Les contrats avec les fournisseurs de batteries ont été signés. De plus, Volkswagen a investi plus d'un milliard d'euros à Zwickau afin de préparer l'usine à la production des futurs véhicules MEB. La marque allemande sait que l'avenir de la voiture électrique passe surtout par des modèles accessibles au plus grand nombre et promet donc de se concentrer sur le prix final, qu'il s'agisse d'achat ou de location.