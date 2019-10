La nouvelle série spéciale Abarth 695 70° Anniversario, dont 1949 unités seront produites, a été présentée aux Abarth Days 2019, le plus grand rassemblement de tifosi du Scorpion en Europe

Cette petite bombe italienne possède parmi ses particularités un nouveau et inédit spoiler arrière réglable (sur 12 positions, avec une inclinaison de 0 à 60°), résultat du travail des ingénieurs Abarth en tunnel de soufflerie. Cet appendice aérodynamique augmente l'adhérence sur les parcours rapides et la stabilité à grande vitesse. Et pour le look, il en jette aussi un maximum.

Ce nouveau spoiler est une forme d'hommage au créateur de la marque, Carlo Abarth, toujours dans la recherche perpétuelle de la performance en innovant sur tous les points techniques. Cette recherche continue de la performance a nourri le palmarès et le mythe des Abarth. Le look l'Abarth 695 70° Anniversario n'est pas en reste, à commencer par son vert Monza 1958, en hommage à la première Abarth 500 ayant récolté six titres internationaux cette année là. Cette teinte est audacieusement nuancée par des parie de carrosserie peinte en Gris Campovolo. Des jantes SuperSport de 17 pouces et des étriers Brembo rouge vif sont également de série. A l'intérieur, des sièges exclusifs Sabelt "Tricolore" accentuent l'ambiance de course. Une plaque numérotée pour chacune des 1949 unités soulignent l'exclusivité de l'engin vendu 33.990 euros.