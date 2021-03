Italian Sea Group s'est associé avec Lamborghini pour créer un yacht inspiré de la Sián. Lamborghini Brussels est devenu partenaire agréé de cette initiative hors du commun.

Partant du principe que de nombreux propriétaires de Lamborghini sont susceptibles d'acquérir un (voire même plusieurs) yachts, la société Italian Sea Group et Lamborghini se sont associés pour développer le Tecnomar for Lamborghini 63, un bateau largement inspiré de la dernière hypercar de Lamborghini, la Sián.

Depuis février 2021, Lamborghini Brussels est devenu Partenaire Agréé de Tecnomar for Lamborghini 63, ce qui permet à la concession bruxelloise de commercialiser ce fabuleux yacht. "Nous avons la chance d'être l'une des plus grandes concessions Lamborghini d'Europe" explique David Favest, General Manager de Lamborghini Brussels. "Pour accueillir nos clients dans les meilleures conditions, nous avons investi dans un configurateur et une maquette d'1,5 mètre qui représente fidèlement le yacht.

Nous participerons également à différents événements dans le cadre de ce partenariat, de manière à diversifier nos activités et à présenter à nos clients tout l'écosystème Lamborghini." Equipé de deux moteurs MAN V12 de 2.000 ch (!) chacun, le Tecnomar for Lamborghini 63 peut filer jusqu'à 60 noeuds, ce qui en fait le yacht le plus rapide de la flotte Tecnomar. Les matériaux (fibre de carbone, entre autres) ont été sélectionnés pour réduire le poids au maximum. Sur la balance, il affiche 24 tonnes pour 63 pieds de long.À l'extérieur comme à l'intérieur, pas de doute: on est bien dans l'univers Lamborghini. On a même l'impression que le cockpit d'une des voitures a été directement intégré aux commandes de contrôle du yacht! D'ailleurs, les deux boutons "Start/Stop" de mise à feux (un pour chaque moteur) sont sensiblement identiques au bouton rouge qu'on retrouve à bord d'une Lamborghini. Chaque client pourra en outre personnaliser son yacht à son goût, avec les couleurs qu'il souhaite et tous les équipements de confort désirés (salle de bain, chambres, etc).

