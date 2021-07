Renault Tech révèle une version du nouveau Kangoo adaptée au Transport de Personnes à Mobilité Réduite (TPMR). Ce Kangoo TPMR innove sur le marché européen en intégrant la rampe d'accès coulissante sous le véhicule, pour un meilleur confort d'utilisation.

Renault Tech propose en exclusivité sur le nouveau Kangoo TPMR une rampe d'accès coulissante positionnée au niveau du soubassement du véhicule, une première sur le marché du TPMR européen. Cette solution innovante permet à l'occupant en fauteuil d'avoir un environnement libre de tout élément discriminant visible et de réduire les bruits environnants liés aux vibrations de la rampe lorsqu'elle est positionnée dans l'habitacle. Le passager en fauteuil bénéficie également d'un niveau de sécurité optimal, grâce aux systèmes de fixation BraunAbility permettant de sécuriser le positionnement du fauteuil roulant dans le véhicule.

Pour plus de confort, Renault Tech propose un plancher horizontal, antidérapant et lavable, moins incliné (passant de 7° à 4°) permettant à l'usager en fauteuil roulant d'avoir une bonne visibilité de la route, de limiter le "mal des transports" et d'être plus proche des autres passagers, ce qui rend ce véhicule plus convivial. L'optimisation de l'espace disponible au sein de l'habitacle grâce aux trois sièges individuels de rang 2 développés par Renault Tech en remplacement de la banquette d'origine, offre au nouveau Kangoo TPMR une modularité appréciable. Il est désormais possible d'avoir plusieurs configurations de sièges et de moduler le nombre de passagers sur le même véhicule : 3 sièges individuels + 1 fauteuil roulant, 4 sièges individuels + 1 fauteuil roulant ou 5 sièges individuels sans fauteuil roulant.

Cette modularité unique offre de nombreux avantages et de possibilités aux clients, professionnels du transport et particuliers. Produit en France sur le site Renault Tech de Heudebouville (Normandie), le véhicule sera commercialisé à l'automne 2021 sur les marches européens, et proposé en motorisation essence 100 et 130 ch. Des kits de transformation seront également disponibles à la commande pour les carrossiers partenaires à partir de la rentrée de septembre.

