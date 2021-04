Triumph SOS, c'est un tout nouveau système de détection d'accident et d'alerte d'urgence proposé par le constructeur britannique Triumph qui connecte automatiquement le motard aux services d'urgence les plus proches en cas de besoin.

Lancé dès à présent au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce nouveau service complet est disponible pour tous les motards, quelle que soit la marque de leur moto, et avec un essai gratuit de 3 mois pour tous les propriétaires de Triumph. L'application Triumph SOS a été spécialement conçue pour les motards, et surveille les capteurs clés de votre smartphone pour détecter et confirmer un accident. Là où quelques secondes peuvent sauver des vies, cette plate-forme d'alerte d'urgence hébergée par Google-Cloud transmet automatiquement aux services d'urgence les informations critiques et potentiellement vitales du pilote dans les secondes qui suivent la détection de l'accident, après un processus de validation unique.

La localisation GPS précise: le sens de la marche, les caractéristiques de la moto et les informations médicales permettant aux services d'urgence de vous joindre rapidement et de vous porter assistance de façon efficace. Les fonctionnalités avancées comprennent une technologie sophistiquée d'auto-pause pour éviter tout déclenchement accidentel et vous permettre de vous concentrer pleinement sur votre trajet.

Ce système entièrement intégré qui vous protège lorsque vous roulez au Royaume-Uni, en Irlande, en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Triumph SOS est disponible avec un abonnement mensuel de 4,99 euros/mois, sans frais d'annulation ni engagement contractuel à long terme. Triumph SOS n'enregistre ni n'envoie aucune donnée de vitesse ou télématique aux services d'urgence. Les motards peuvent télécharger l'application Triumph SOS dès maintenant sur les App stores iOS et Android.

Lancé dès à présent au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande, ce nouveau service complet est disponible pour tous les motards, quelle que soit la marque de leur moto, et avec un essai gratuit de 3 mois pour tous les propriétaires de Triumph. L'application Triumph SOS a été spécialement conçue pour les motards, et surveille les capteurs clés de votre smartphone pour détecter et confirmer un accident. Là où quelques secondes peuvent sauver des vies, cette plate-forme d'alerte d'urgence hébergée par Google-Cloud transmet automatiquement aux services d'urgence les informations critiques et potentiellement vitales du pilote dans les secondes qui suivent la détection de l'accident, après un processus de validation unique. La localisation GPS précise: le sens de la marche, les caractéristiques de la moto et les informations médicales permettant aux services d'urgence de vous joindre rapidement et de vous porter assistance de façon efficace. Les fonctionnalités avancées comprennent une technologie sophistiquée d'auto-pause pour éviter tout déclenchement accidentel et vous permettre de vous concentrer pleinement sur votre trajet. Ce système entièrement intégré qui vous protège lorsque vous roulez au Royaume-Uni, en Irlande, en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Triumph SOS est disponible avec un abonnement mensuel de 4,99 euros/mois, sans frais d'annulation ni engagement contractuel à long terme. Triumph SOS n'enregistre ni n'envoie aucune donnée de vitesse ou télématique aux services d'urgence. Les motards peuvent télécharger l'application Triumph SOS dès maintenant sur les App stores iOS et Android.