Toyota Motor Manufacturing République Tchèque (TMMCZ) devient, après celle de Valenciennes, la deuxième usine européenne à produire la Toyota Yaris, le modèle sacré " Voiture de l'Année 2021 ".

L'introduction d'un deuxième modèle marque une étape importante pour le site TMMCZ (anciennement TPCA) de Kolin après son absorption complète par Toyota Motor Europe en janvier 2021. Toyota a investi plus de 180 millions d'euros et transformé l'usine afin de lui donner les capacités de produire des véhicules de segment A et B sur sa plateforme TNGA-B. Les capacités de l'usine sont désormais étendues et trois équipes sont venues renforcer les effectifs afin d'accélérer la production de la Toyota Yaris et d'assurer le lancement de la nouvelle Toyota Aygo X en 2022.

"Ces trois dernières années, nous avons construit de nouvelles zones de production, établi de nouveaux axes logistiques, installé de nouvelles technologies et, surtout, nous avons accueilli près de 1 600 nouveaux employés au sein de notre usine Toyota", a déclaré Koreatsu Aoki, le Président de TMMCZ. L'investissement réalisé par Toyota donne par ailleurs à TMMCZ la capacité de produire des véhicules hybrides et témoigne du succès de la Toyota Yaris hybride, qui représente 80 % des ventes de ce modèle combinées en Europe.

Les transmissions hybrides électriques destinées à TMMCZ (Rép. Tchèque) et TMMF (France) sont produites en Pologne par Toyota Motor Manufacturing Poland.

