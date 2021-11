Plus de 40 voitures d'exception - celles que l'on appelle aussi les supercars - seront exposées à Autoworld du 17 décembre au 23 janvier. Une belle manière pour le dynamique musée bruxellois de renouer avec les expositions majeures de fin d'année...

En cette fin d'année, il n'y aura pas que les lumières des villes et des sapins qui étincelleront! Les étoiles brilleront certainement aussi dans les yeux de tous les fans automobiles. Plus de 40 voitures d'exception illustreront un chapitre d'une des grandes périodes de l'histoire de l'automobile. Celle des Supercars, réunies en un espace unique et scénarisé au coeur d'un des plus importants musées automobiles européens, Autoworld (Esplanade du Cinquantenaire à Bruxelles, métro Mérode). Toutes les Supercars exposées ont marqué l'histoire depuis les années d'après-guerre jusqu'à 2015. C'est-à-dire qu'aucune d'entre-elles ne peut plus s'acquérir neuve via les marques qui les distribuent. L'acquéreur intéressé ne les trouvera que via des ventes aux enchères spécialisées ou des collectionneurs privés qui souhaitent s'en séparer. Les Supercars exposées proviennent en grande partie de musées internationaux et de collections privées. Certaines n'ont d'ailleurs encore jamais été exposées. Tout cela rend cette exposition absolument unique! C'est en quelque sorte le cadeau de Noël d'Autoworld à son public... Plus d'infos sur www.autoworld.be