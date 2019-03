Smart E-Cup 2019, watt au max

L'Italie reste le pays de passion automobile. La preuve avec la nouvelle saison de l'E-cup Smart EQ Fortwo, une compétition 100% électrique où seul prime le plaisir de rouler. La saison 2019 reprend le 3 mai prochain.

En compétition automobile électrique, il n'y a pas que la Formula E. En Italie il existe un championnat de Smart ForTwo électriques depuis l'an dernier, le premier championnat mondial de voitures de tourisme dédié à la voiture électrique. Cette année, au vu du succès de la formule, c'est reparti pour une saison comptant six épreuves (comprenant notamment les circuits de Misano et Vallelunga).

Par rapport à l'an dernier, la Smart e-cup EVO est plus légère de 80 kg et profite d'un centre de gravité plus bas et de voies plus larges qui améliorent sa stabilité. Les pneus Pirelli Cinturato P1 montés sur des nouvelles jantes Alcar Italia favorisent l'agilité. Enel X, le partenaire énergétique, assure toujours les recharges ultrarapides grâce à des bornes hautes performances.

Les organisateurs ont prévu une formule de participation tout compris (on parle d'environ 3.000 euros pour un weekend de course complet) déchargeant les participants de toutes les contraintes organisationnelles, il ne leur reste qu'à se présenter et s'amuser ! Et pour courir sans souci, il est même possible de souscrire à une assurance complète, sans franchise. Pour motiver les précurseurs de cette compétition, les organisateurs mettent en jeu 30.000 euros de gains.

Pour voir à quoi ces joutes électriques ressemblent, il suffit de suivre les courses de la saison 2019 en direct sur la page Facebook de Smart Italia. (Belga)