Skoda lance la Fabia Combi Scoutline

"Scoutline" est une variante connue dans la gamme Skoda. Les modèles qui sont concernés affichent un look un peu plus aventurier et sportif, grâce notamment à des passages de roues élargis et des jantes spécifiques de 16 ou 17'' dans le cas de la Fabia Combi.

Le client a le choix des moteurs disponibles pour la Fabia, comme s'il s'agissait d'une version normale. Du coup, on retrouve sous son capot diverses variantes du trois cylindres 1000cc répondant aux normes Euro6 d Temp, les plus récentes et sévères. Ce moteur est pourvu d'un dispositif start&stop de série, un filtre à particules et un système de récupération d'énergie lors des freinages.

Pour le reste la Fabia Combi Scout profite des récentes améliorations apportées à la famille Fabia, à l'exemple de nouveaux revêtements des sièges, d'un tableau de bord à l'architecture revue et de phares à diodes de dernière génération.