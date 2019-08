L'usine Seat de Martorell fait appel à deux "cobots" (robots collaboratifs) pour fixer les lettres sur les modèles Ibiza et Arona sur la ligne d'assemblage. Ces robots effectuent des opérations en mouvement aux côtés des ouvriers en charge de l'assemblage.

Dans le cadre du développement d'une usine intelligente, numérisée et connectée pour en faire une référence de l'Industrie 4.0, deux robots collaboratifs uniques ont fait leur apparition au sein de l'usine Seat de Martorell, en Espagne.

Ces robots sont actifs au début de la ligne d'assemblage, prenant en charge la pose des noms Seat Ibiza et Arona sur le hayon des véhicules au fur et à mesure qu'ils poursuivent leur cheminement sur la ligne. Ils disposent d'un système de vision artificielle qui est utilisé aux différentes étapes du processus afin de réaliser les derniers ajustements, ce qui évite toute déviation.

Ces étapes s'effectuent alors que les véhicules avancent sur la ligne d'assemblage, ne nécessitant donc aucun arrêt de la ligne. L'installation est même équipée d'un dispositif d'encodage et d'instruments de contrôle qui permettent d'adapter les robots à toute variation de la vitesse de progression et sans aucune séparation physique entre les robots et les ouvriers actifs sur la ligne d'assemblage.

Avec ces deux "cobots", l'usine de Martorell utilise au total une vingtaine de robots collaboratifs dans la zone d'assemblage. Ils opèrent en support du travail réalisé sur la ligne, spécialement au niveau des postes exigeants sur le plan ergonomique.(Belga)