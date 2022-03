La Leaf, premier véhicule 100% électrique de Nissan, en est aujourd'hui à sa 2ème génération. Elle bénéficie pour 2022 d'un design plus affirmé et de technologies innovantes et éprouvées telles que le système d'aide à la conduite ProPilot et l'infodivertissement NissanConnect.

La Leaf 2022 sera commercialisée dès le mois d'avril, alors que Nissan continue d'accélérer vers l'électrification de ses gammes de produits avec une offensive produits qui permettra de proposer une gamme entièrement électrifiée après l'été. Extérieurement, la Leaf 2022 reçoit, à côté de teintes de carrosserie inédites, des nouveaux blocs optiques avant et arrière ainsi que de nouvelles jantes de 16 ou 17". Celles-ci, ainsi que la calandre, arborent le nouveau logo de la marque. Pour le conducteur, la technologie ProPilot permet à la Leaf 2022 d'automatiquement s'arrêter, démarrer et maintenir une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède. L'innovante e-Pedal offre la possibilité d'accélérer, de décélérer et de s'arrêter avec la seule pédale d'accélérateur pour un confort maximal. La Leaf 2022 offre également un ensemble complet de fonctionnalités d'infodivertissement au sein du système NissanConnect, et propose une intégration simplifiée des smartphones via Android Auto et Apple CarPlay. La Nissan Leaf restylée 2022 sera disponible à la commande dès le 1er mars 2022, à des tarifs qui démarrent à 34.070 euros.