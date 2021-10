Renault révèle une nouvelle édition limitée de sa petite citadine, la Twingo, baptisée Urban Night. Cette fois, elle se distingue par des coloris urbains plutôt froids, mais qui luiassure un certain cachet, et un lettrage décoratif original.

Cette nouvelle série spéciale concerne la Twingo électrique E-Tech et les modèles thermiques. Basée sur la finition Intens, elle se décline en quatre couleurs : Cristal White, Quartz White, Moon Grey et Diamond Black. Pour trancher avec ces tons froids, les designers de la marque au losange ont réalisé un lettrage spécifique : une adaptation de petit format sur le montant C, disponible sans supplément de prix et une application plus présente, qui recouvre tout le toit et les portière contre un supplément (300 €). Dans les deux cas, le lettrage est disponible en version claire ou foncée, pour une combinaison assortie ou contrastée avec la couleur de la carrosserie. Outre cette décoration audacieuse, chaque Twingo Urban Night reçoit des détails subtils : jantes en alliage 16'' foncées et brillantes, marquage blanc à chaud sur la calandre et marquage "Urban Night X" sur les coques de rétroviseurs.

Le lettrage de toit est une option facturée 300 euros. En alternative, le toit ouvrant, panoramique en tissu vaut 1.200 euros. © GF

Dans l'habitacle on trouve des seuils de porte dédiés, des éléments noirs brillants sur le tableau de bord avec un marquage spécial "Urban Night X". Les sièges sont proposés dans une sellerie noire avec des accents blancs sur le bord et une bande blanche dédiée avec le marquage "Urban Night X" au centre des dossiers avant. En outre, dans l'esprit vie active urbaine de la série spéciale, la voiture reçoit de série la navigation avec services connectés, le chargeur de smartphone par induction et la caméra de recul avec capteurs à ultrasons. En Belgique la Twingo Urban Night est disponible à la commande à partir du 5 octobre à partir de 24.650 € TVAC pour la version E-Tech Electric et à partir de 16.825 € TVAC pour la version essence SCe65. Il est possible de l'agrémenter du toit ouvrant panoramique en toile (1200 €)

Cette nouvelle série spéciale concerne la Twingo électrique E-Tech et les modèles thermiques. Basée sur la finition Intens, elle se décline en quatre couleurs : Cristal White, Quartz White, Moon Grey et Diamond Black. Pour trancher avec ces tons froids, les designers de la marque au losange ont réalisé un lettrage spécifique : une adaptation de petit format sur le montant C, disponible sans supplément de prix et une application plus présente, qui recouvre tout le toit et les portière contre un supplément (300 €). Dans les deux cas, le lettrage est disponible en version claire ou foncée, pour une combinaison assortie ou contrastée avec la couleur de la carrosserie. Outre cette décoration audacieuse, chaque Twingo Urban Night reçoit des détails subtils : jantes en alliage 16'' foncées et brillantes, marquage blanc à chaud sur la calandre et marquage "Urban Night X" sur les coques de rétroviseurs.Dans l'habitacle on trouve des seuils de porte dédiés, des éléments noirs brillants sur le tableau de bord avec un marquage spécial "Urban Night X". Les sièges sont proposés dans une sellerie noire avec des accents blancs sur le bord et une bande blanche dédiée avec le marquage "Urban Night X" au centre des dossiers avant. En outre, dans l'esprit vie active urbaine de la série spéciale, la voiture reçoit de série la navigation avec services connectés, le chargeur de smartphone par induction et la caméra de recul avec capteurs à ultrasons. En Belgique la Twingo Urban Night est disponible à la commande à partir du 5 octobre à partir de 24.650 € TVAC pour la version E-Tech Electric et à partir de 16.825 € TVAC pour la version essence SCe65. Il est possible de l'agrémenter du toit ouvrant panoramique en toile (1200 €)