En attendant l'arrivée d'une toute nouvelle Renault 5 100% électrique en 2024, la marque au losange célèbre en 2022 les 50 ans de la R5 originelle, une voiture qui a marqué son temps.

Techniquement dérivée de la Renault 4 dont elle reprend l'implantation mécanique, avec un 4 cylindres en ligne à essence installé longitudinalement derrière les roues, la R5 fait sensation début 1972 par son style craquant et rondouillard, rehaussé par des boucliers en matériau synthétique, une première. Comme sur la R4, les liaisons au sol font appel à des suspensions à 4 roues indépendantes par barre de torsion. Le modèle sera produit avec de multiples moteurs dont la puissance atteindra jusqu'à 110 ch (R5 Alpine Turbo).

La R5 tire sa révérence en 1984, remplacée par la Supercinq, au style extérieur très proche, quoiqu'un peu plus anguleux. La technique provient des R9 et R11, ce qui veut dire que le moteur (essence mais désormais aussi diesel) est monté transversalement sous le capot mais au moteur (essence ou diesel) monté transversalement sous le capot, histoire d'améliorer l'habitabilité sans augmenter les dimensions extérieures. La Supercinq sera commercialisée jusqu'en 1996 et sa variante la plus fameuse sera certainement la 5 GT Turbo, rivale directe de la Peugeot 205 GTi.

Mais revenons au 50ème anniversaire de la R5 originelle dont la célébration débutera dès le mois de janvier avec la participation au Monte-Carlo Historique d'équipages de Renault 5 Alpine Groupe 2, ainsi que d'une R5 Turbo, l'extraordinaire R5 de compétition à moteur central arrière, qui sera pilotée pour l'occasion par l'ancien pilote Alpine Alain Serpaggi, aujourd'hui âgé de 82 ans.

Techniquement dérivée de la Renault 4 dont elle reprend l'implantation mécanique, avec un 4 cylindres en ligne à essence installé longitudinalement derrière les roues, la R5 fait sensation début 1972 par son style craquant et rondouillard, rehaussé par des boucliers en matériau synthétique, une première. Comme sur la R4, les liaisons au sol font appel à des suspensions à 4 roues indépendantes par barre de torsion. Le modèle sera produit avec de multiples moteurs dont la puissance atteindra jusqu'à 110 ch (R5 Alpine Turbo). La R5 tire sa révérence en 1984, remplacée par la Supercinq, au style extérieur très proche, quoiqu'un peu plus anguleux. La technique provient des R9 et R11, ce qui veut dire que le moteur (essence mais désormais aussi diesel) est monté transversalement sous le capot mais au moteur (essence ou diesel) monté transversalement sous le capot, histoire d'améliorer l'habitabilité sans augmenter les dimensions extérieures. La Supercinq sera commercialisée jusqu'en 1996 et sa variante la plus fameuse sera certainement la 5 GT Turbo, rivale directe de la Peugeot 205 GTi. Mais revenons au 50ème anniversaire de la R5 originelle dont la célébration débutera dès le mois de janvier avec la participation au Monte-Carlo Historique d'équipages de Renault 5 Alpine Groupe 2, ainsi que d'une R5 Turbo, l'extraordinaire R5 de compétition à moteur central arrière, qui sera pilotée pour l'occasion par l'ancien pilote Alpine Alain Serpaggi, aujourd'hui âgé de 82 ans.