Le 1er mai 2021, Renault Sport Cars est devenu Alpine Cars. Le changement de dénomination de cette entité dédiée à la conception des modèles sportifs de Renault Group s'inscrit dans le cadre de la création de la Business Unit Alpine.

Dans le cadre de la réorganisation du groupe Renault par marque, "il est essentiel que les différentes entités qui composent la Business Unit portent chacune le nom d'Alpine et incarnent les valeurs et les ambitions de la marque. Alpine a vocation à être une marque premium sport à l'avant-garde de l'innovation et de la technologie. Alpine Cars par son expertise et son expérience dans les véhicules de sport est une carte maîtresse dans l'atteinte de nos objectifs.", souligne Laurent Rossi, CEO d'Alpine. Ce changement de nom symbolise la nouvelle dynamique dans laquelle le site des Ulis, au Sud-Ouest de Paris, est déjà engagé avec le développement de la future gamme Alpine 100% électrique et les échanges techniques avec les équipes d'Alpine Racing. Le savoir-faire et la passion des équipes à l'origine de modèles emblématiques tels la R5 Turbo, la Clio V6, la Mégane R.S. Trophy et la nouvelle Alpine A110 sont des atouts importants dans ce contexte. Parallèlement au développement de la nouvelle gamme Alpine, les équipes en place continueront d'assurer le support existant auprès des clients R.S. et du réseau.