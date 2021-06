Dévoilé lors de Renault eWays, le show-car Mégane eVision veut incarner la stratégie de Renault en matière de véhicule électrique sur le segment C. Il annonce la Mégane E-tech Electric de série.

Cette nouveauté viendra compléter l'offre de la marque déjà forte de Twingo E-Tech Electric sur le segment A, et de la Zoé appartenant au segment B. Basée sur la plateforme CMF-EV, la nouvelle Mégane E-Tech Electric est dotée d'un moteur électrique de 160 kW (217 ch) et d'une batterie de 60 kWh permettant de parcourir jusqu'à 450 km selon la norme WLTP. Également appelée MéganE (prononcer " Mégane i "), cette voiture nous dévoile sa silhouette définitive sous un inédit camouflage.

C'est une flotte de 30 véhicules qui sillonnera les routes dès cet été, avec au volant les ingénieurs de Renault. Fabriquée dans l'usine de Douai, la totalité des véhicules de pré-série sera recouverte d'un motif inédit et réalisé sur mesure par Renault Design. Ce motif se compose d'un jeu de lignes faisant écho au nouveau logo de la marque, afin de créer un effet de camouflage inédit.

