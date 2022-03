Cette année 2022 est celle du 50e anniversaire de la Renault 5.Le stand Renault au salon Rétromobile, qui se tient à Paris du 16 au 20 mars, lui rend hommage: les visiteurs peuvent y découvrir 12 R5 différentes. La Renault 5 Prototype, l'avenir de la marque au losange, sera également exposée sur le stand.

Le stand Renault au salon Rétromobile est un véritable hommage à R5, apparue en 1972. La forme même du stand de 820 m² est basée sur le logo créé à l'occasion des célébrations du 50e anniversaire.

Les 12 modèles historiques de la collection Renault Classic sont agencés en conséquence pour recréer le numéro cinquante. Sur le 5, les visiteurs pourront retracer l'histoire de Renault 5, depuis le lancement des premiers modèles sortant des lignes de production en 1972, à son digne successeur Supercinq. Juste à côté, les voitures formant le 0 mettent en avant la large gamme de couleurs "pop" proposée par Renault 5.

Enfin et surtout, les versions de course (R5 Turbo à moteur central, par exemple) et sportives (dont la fameuse Supercing GT Turbo) auront aussi leur place sur le stand en tant que modèles ayant contribué à forger le mythe, aux côtés de Renault 5 Prototype qui devrait arriver sur les routes en 2024. Le stand présentera enfin la célèbre camionnette Renault Estafette, à côté de laquelle les visiteurs auront la possibilité de découvrir et d'acheter divers articles de la nouvelle ligne de produits dérivés, créée spécifiquement pour le 50e anniversaire de Renault 5.

Le stand Renault au salon Rétromobile est un véritable hommage à R5, apparue en 1972. La forme même du stand de 820 m² est basée sur le logo créé à l'occasion des célébrations du 50e anniversaire.Les 12 modèles historiques de la collection Renault Classic sont agencés en conséquence pour recréer le numéro cinquante. Sur le 5, les visiteurs pourront retracer l'histoire de Renault 5, depuis le lancement des premiers modèles sortant des lignes de production en 1972, à son digne successeur Supercinq. Juste à côté, les voitures formant le 0 mettent en avant la large gamme de couleurs "pop" proposée par Renault 5.Enfin et surtout, les versions de course (R5 Turbo à moteur central, par exemple) et sportives (dont la fameuse Supercing GT Turbo) auront aussi leur place sur le stand en tant que modèles ayant contribué à forger le mythe, aux côtés de Renault 5 Prototype qui devrait arriver sur les routes en 2024. Le stand présentera enfin la célèbre camionnette Renault Estafette, à côté de laquelle les visiteurs auront la possibilité de découvrir et d'acheter divers articles de la nouvelle ligne de produits dérivés, créée spécifiquement pour le 50e anniversaire de Renault 5.