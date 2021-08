Avec un temps de 7:40.748, la nouvelle Audi RS 3 Berline est la compacte la plus rapide sur la Nordschleife du Nürburgring. En juin, Frank Stippler, pilote de course et de développement a pulvérisé de 4,64 secondes le record du tour dans la catégorie compacte.

Chez Audi, on attribue surtout cette performance au Torque Splitter, avec sa répartition totalement variable du couple sur l'essieu arrière. Avant le tour du record, l'équipe a simplement adapté la pression des pneus semi slicks Pirelli P Zero Trofeo R aux conditions de la piste. La dernière génération de la sportive compacte fait appel à un moteur 5 cylindres - l'une des marques de fabrique du constructeur d'Ingolstadt... - 2.5 TFSI au couple impressionnant. La RS 3 Sportback et la RS 3 Berline passent de 0 à 100 km en 3,8 secondes. Équipées du pack RS Dynamic et de freins en céramique, elles peuvent même aller titiller les 290 km/h, ce qui propulse l'Audi RS 3 en tête de sa catégorie en matière d'accélération et de vitesse de pointe. Le Torque Splitter est utilisé pour la toute première fois sur un modèle Audi de série. Cette nouvelle technologie rend possible la répartition complètement variable du couple entre les roues arrière. Pour ce faire, un embrayage multidisque contrôlé électroniquement est utilisé sur chaque arbre de transmission. En conduite sportive, le Torque Splitter augmente le couple vers la roue arrière située à l'extérieur du virage qui est soumise à une plus forte charge. En raison de la différence de forces de propulsion, la voiture aborde encore mieux les virages et suit l'angle de braquage avec une précision accrue. Il en résulte une stabilité optimale et un comportement extrêmement agile, en particulier lors de la prise de virages à haute vitesse. "D'une manière générale, la nouvelle RS 3 offre une conduite beaucoup plus agile entre le milieu de la courbe et son extrémité ainsi qu'à l'accélération en sortie de virage", explique le pilote de développement Frank Stippler, auteur du record. "Pour moi, le Torque Splitter est un saut quantique en matière d'agilité de conduite." ajoute-t-il.

