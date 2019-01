Range Rover Sport SVR, à la fois SUV et voiture de sport

Sa gamme s'est fortement élargie, accueillant une grande variété de modèles et de motorisations, de l'Evoque Convertible au Range Rover P400e hybride rechargeable.

Dans la vaste gamme de la marque, le Range Rover Sport SVR occupe une place particulière. La division SVR - pour Special Vehicle Operations - est en charge des projets spéciaux avec lesquels le constructeur espère attirer l'attention des médias et séduire une nouvelle catégorie de clients.

Le Range Rover Sport SVR est le SUV le plus performant de l'histoire de la marque. Son V8 de 5 litres à compresseur développe une puissance de 575 ch, affichant un couple de 700 Nm. Le SVR franchit la barre des 100 km/h en 4,5 secondes et atteint en pointe 280 km/h. Ce véritable SUV se révèle donc plus performant que de nombreuses sportives. Véritable SUV, en effet, car le SVR est prêt à affronter tous les terrains, ne reculant devant aucun gué ou aucune pente. Afin de se différencier d'un 'simple' Range Rover Sport, la version SVR est équipée de grandes roues noires et déclinée en coloris très tendance. Comme toujours chez Range Rover, son habitacle reste très chic avec de luxueux sièges sport, une sellerie cuir, une finition parfaite et un système multimédia ultramoderne intégrant deux grands écrans tactiles se contrôlant les yeux fermés.

Une fois qu'il s'ébroue, le SVR se transforme. Le gentleman britannique devient une sportive haute sur pattes qui avale les courbes à toute allure. Si vous recherchez un grand SUV très performant et ultra polyvalent, le Range Rover Sport SVR fera votre bonheur. Il se montre clairement plus à l'aise en tout-terrain qu'une Bentley Bentayga ou une Lamborghini Urus. Et il vous coûtera moins cher à l'achat, en maintenance et au niveau consommation.