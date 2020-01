Quelles marques présentent de nouveaux modèles? Petit aperçu.

Citroën a 100 ans. Un âge vénérable pour une marque toujours jeune, née en 1919. Au cours de son histoire, le constructeur français a commercialisé des modèles mémorables. Citroën a également présenté des technologies innovantes, comme les suspensions hydropneumatiques qui associaient huile et gaz. Ce système permettait aux modèles Citroën les plus onéreux d'offrir un confort extraordinaire et une onctuosité unique. En 2015, le constructeur français décidait de remplacer ce système à la fois compliqué et sensible par un nouveau type d'amortisseurs offrant un confort comparable. Ces amortisseurs, on les retrouve notamment sur le nouveau C5 Aircross. Ce dernier repose sur le châssis de la Peugeot 3008. Si les deux modèles affichent une profonde analogie technique, le C5 Aircross se révèle le plus abouti des deux modèles grâce à ce nouveau dispositif d'amortissement. Et grâce aussi à son style plus séduisant et sur- tout plus jeune qui ne manque pas d'évoquer l'inoubliable 2CV. Elle aussi restée très jeune.

Elle aussi restée très jeune. Le luxe est une notion variable. Pour en avoir la confirmation, il suffit de comparer l'intérieur d'une Mercedes Maybach à celui d'une Rolls-Royce. Les marques françaises déclinent donc leur notion du luxe en mettant l'accent sur un agrément supérieur et des accessoires branchés. Leurs designers se font une spécialité de transformer les espaces intérieurs en un univers féérique. L'habitacle de la DS 3 Crossback est chic et séduisant. La fonctionnalité moins importante que le style ? Pourquoi pas après tout. On en a tellement plein les yeux que l'on oublie certains désagréments. La marque de luxe française fait à nouveau de la conduite automobile une expérience émotionnelle. Et si les commandes ne sont pas pratiques, ce n'est pas important tant elles sont belles. L'éclairage Matrix LED Vision avec des phares LED intégraux de dernière génération et technologie matricielle constitue un bel hommage à l'inoubliable DS 10 lancée il y a 65 ans. Ford Motor Company est le seul constructeur américain qui a survécu à la crise économique de 2008 sans bénéficier du soutien financier des autorités. Le message était clair : plutôt supporter seul les pertes que d'imposer des efforts supplémentaires aux contribuables. Une position courageuse que paie aujourd'hui Ford. Visiblement, le constructeur se démène toujours avec les séquelles d'une faillite évitée de justesse. Régulièrement, la rumeur que Ford envisage de se retirer d'Europe refait surface. Ce qui signifierait la disparition de différents modèles parmi les meilleurs de leur segment, comme le Kuga. Ce modèle en est aujourd'hui à sa troisième génération. Plus complet et plus luxueux, le nouveau Kuga est désormais aussi disponible en version hybride rechargeable. Talent méconnu, ce Kuga est peut-être le SUV compact le plus dynamique du marché. Et avec une consommation théorique de 1,2 l/100 km et des émissions de CO2 limitées à 29 g/km, il se révèle particulièrement respectueux de l'environnement. Les acheteurs à la recherche d'une familiale électrique abordable offrant une autonomie acceptable ne peuvent ignorer la Hyundai Kona EV, la variante électrique du crossover compact du constructeur coréen. Extérieurement, la version électrique se distingue par sa calandre de radiateur entièrement occultée. Et dans l'habitacle, on remarque d'emblée l'absence de levier de vitesses au niveau de la console centrale. Le Kona EV est proposé au choix avec un pack de batteries de 39,2 kWh (136 ch, 312 km d'autonomie, 34.999 euros) ou de 64 kWh (204 ch, 482 km d'autonomie, 44.999 euros). Avec cette dernière version, l'autonomie normale est plutôt de 350 kilomètres avec une consommation moyenne de 15 kWh/100 km. Pour la recharge, il faut compter 9 heures à la maison avec une Wallbox et 54 minutes avec un chargeur rapide. Crossover moyen compact et confortable, le Kona EV bénéficie d'une belle autonomie. S'il n'est pas spécialement bon marché, vous en aurez pour votre argent avec un véhicule robuste, bien équipé et ne produisant aucune émission. Les marques automobiles naissent et meurent. Le déclin de l'industrie automobile britannique l'illustre parfaitement. Jaguar a également connu beaucoup de hauts et de bas. Mais depuis sa reprise par Tata Motors en 2008, l'emblématique marque anglaise se porte de nouveau très bien. Ces dernières années, Jaguar Land Rover est le groupe automobile qui enregistre la croissance la plus rapide. Cet essor, il le doit au succès de ses SUV. Le I-Pace a même été élu " Voiture de l'Année 2019 ". Par contre, la Jaguar XE n'est pas parvenue à répondre aux attentes face à l'Audi A4, la BMW Série 3 et la Mercedes Classe C. Un profond remodelage devrait permettre de redresser la barre. La Jaguar XE millésime 2019 affiche un style plus sportif. L'habillage et la finition intérieure sont en net progrès et elle offre encore plus de plaisir de conduite. Dans le segment des berlines moyennes premium, la XE se profile plus que jamais comme le prototype même de la voiture destinée au gentleman sportif un peu aristocrate. Le UX 250 h est le premier modèle Lexus construit sur la nouvelle plate-forme Global Architecture Compact qui se caractérise par son architecture à la fois légère et particulièrement rigide. Grâce à un centre de gravité surbaissé et des suspensions raffinées, le UX brille par son comportement routier et son confort exemplaires. Le Lexus UX 250 h est équipé du tout nouveau groupe propulseur hybride autorechargeable, combiné à un moteur 4-cylindres 2.0 à essence pour une puissance systémique de 184 ch. Dans sa version de base, le UX 250 h dispose d'une transmission aux roues avant. La transmission intégrale électrique E-Four est en option. Ce modèle Lexus est également doté de la boîte séquentielle Shiftmatic et du Drive Mode Select qui offre au conducteur le choix entre trois modes de conduite. Mazda continue à proposer de séduisants modèles fidèles à la philosophie propre de la marque, ce qui leur permet de se distinguer de la masse. C'est le cas aussi du CX-30 qui vient combler le trou entre le CX-3 et le CX-5. Et pourquoi pas CX-4 dès lors ? Tout simplement parce que cette dénomination est déjà utilisée en Chine. Le CX-30 affiche une longueur de 4,4 mètres et se pose en concurrent direct des SUV de Hyundai/Kia. Son lancement sur le marché est programmé pour l'automne. Le CX-30 disposera de la dernière génération des moteurs Skyactiv-X et sera disponible avec ou sans transmission intégrale. L'année 1959 débutait par le coup d'État de Fidel Castro à Cuba et se terminait avec le lancement de la Mini. Avec sa longueur de 3,05 mètres et sa largeur de 1,44 mètre, cette " boîte à chaussures sur roues " combinait des dimensions extérieures minimales avec un espace intérieur maximal. Elle pouvait ainsi accueillir quatre passagers adultes et leur brosse à dents. La création géniale d'Alec Issigonis allait devenir célèbre dans le monde entier grâce à son design révolutionnaire. Elle était dotée d'une transmission aux roues avant et d'un moteur logé à l'avant en position transversale. Afin de réduire au maximum son poids, et donc sa consommation, son concepteur avait limité au strict essentiel les équipements de confort. Prête à prendre la route, la Mini ne coûtait que 496 livres, la voiture la moins chère du marché. Ce qui était au départ la dénomination d'un modèle devenait une marque à part entière, trouvant en 1994 un nouveau propriétaire avec BMW. À l'occasion du 60e anniversaire de la marque, Mini lance une série spéciale " 60 Years Edition " arborant le coloris British Racing Green, un toit blanc ainsi que des sigles et stickers dédiés. Cette édition spéciale est disponible en versions 3 et 5 portes, et 4 motorisations. GT-R. Trois lettres qui font vibrer tous les amateurs de voitures de sport. Nissan renforce encore le statut emblématique de sa GT-R en proposant une série spéciale GT-R 50th Anniversary Edition déclinée en trois coloris 'héritage'. Sous le capot, on retrouve un 3.8 V6 biturbo développant 570 ch entièrement assemblé à la main. En mode 'R', la transmission automatique à 6 rapports se montre encore plus agressive. Le conducteur peut aussi changer de rapport manuellement à l'aide des palettes au volant. Les suspensions adaptatives garantissent un confort rehaussé. En effet, à l'instar d'une Porsche 911, cette Nissan GT-R est adaptée à un usage au quotidien. Il faudra évidemment tenir compte d'une facture assez conséquente pour le carburant. Sans oublier la taxe annuelle de circulation, ridiculement élevée, qui pénalise lourdement les sportives de ce calibre. La Nissan GT-R demeure une sportive sortant de l'ordinaire. Plus extrême et plus exclusive encore que n'importe quelle voiture de sport allemande. Un compliment qui peut faire son effet. L'an dernier, Subaru a vendu en Belgique environ 600 voitures. Au niveau mondial, la marque a écoulé un million de véhicules, soit le double de Volvo. En Europe, Subaru est un constructeur à ranger parmi les outsiders, proposant une offre limitée de modèles 'outdoor' originaux et des motorisations essence et diesel à refroidissement liquide. Les performances mitigées de Subaru sur le marché belge s'expliquent, selon le porte-parole de la marque Luc Gyzels, par des problèmes de livraison en 2018 mais aussi une tendance générale : " Au niveau mondial, la demande pour nos modèles est plus importante que l'offre. Malheureusement, nous n'avons pas de voitures en stock, ce qui nous fait parfois perdre des ventes. Nos distributeurs nous disent que de nombreux clients fidèles à Subaru attendent les versions hybrides de la XV et du Forester, prévues pour la fin de l'année. Ces nouveaux modèles afficheront une consommation et des émissions de CO2 réduites de 11%, ce qui se traduira par une TMC et une taxe de circulation réduites. " Un simple trait de crayon génial du petit-fils du fondateur de Porsche fut à l'origine de la voiture de sport la plus emblématique de l'histoire de l'automobile. Cette année, la Porsche 911 célèbre son 55e anniversaire. Une célébration qui coïncide avec le lancement de la nouvelle '992' cabriolet. Cette référence chiffrée permet de continuer à distinguer les générations et variantes successives. Sur le plan technique, chaque nouvelle génération est meilleure que la précédente. Mais sur le plan visuel, les évolutions sont moins spectaculaires. Pour la version cabriolet de la '992', il faut débourser un supplément de 14.000 euros, ce qui porte le prix de base de la Carrera S à 137.916 euros. Il ne s'agit là, évidemment, que d'un prix indicatif, certaines options étant aussi onéreuses qu'indispensables. Mais pour ce prix, vous aurez évidemment la meilleure 911 avec toutes les qualités du coupé associées à un toit souple perfectionné avec lunette vitrée intégrée. L'ouverture peut être effectuée en roulant jusqu'à 50 km/h ou à distance à l'aide de la clé. Le pare-vent intégré se déploie en seulement 2 secondes et permet de rouler en cabriolet au printemps et en automne. Rouler en Porsche 911, c'est un peu comme une drogue. Et encore plus en 911 cabriolet. Comme nulle autre voiture de sport, la 911 combine dynamisme et confort. Ce n'est pas la VW Golf mais bien la Toyota Corolla qui est la voiture la plus vendue au monde dans l'histoire de l'automobile. Et de loin. Pourtant, en 2007, Toyota décidait de remplacer son modèle populaire par l'Auris. Un échec de taille. Mais depuis qu'un arrière-petit-fils du fondateur de la marque a repris les rênes de l'entreprise, un vent nouveau souffle au Japon. Akio Toyoda a insufflé une nouvelle dynamique à Toyota et ressorti la Corolla des cartons. La douzième génération est plus dynamique et plus élégante que jamais. Délaissant cet enchevêtrement de boutons et d'indicateurs, l'intérieur de la nouvelle Corolla est à la fois sobre et moderne. À gauche du volant, bien cachés, on retrouve néanmoins une série de boutons que Toyota ne savait pas vraiment où placer. Irritant. Comme d'ailleurs le système d'infodivertissement Touch 2, du genre à taper sur les nerfs. La bonne nouvelle, c'est que la Corolla se montre agréable à utiliser et confortable, silencieuse et sobre. L'affichage tête haute permet de voir quand on passe du moteur à essence au moteur électrique. En roulant, la Corolla se recharge rapidement et le moteur thermique est régulièrement coupé, ce qui permet d'obtenir une consommation moyenne inférieure à 4 l/100 km. La nouvelle Corolla est également spacieuse et bénéficie d'une très bonne finition. Logique pour une championne du monde. Avec 2 ans de retard, Tesla a commencé à livrer les premiers exemplaires de sa Model 3 aux adeptes de la première heure. Parmi eux, on retrouve essentiellement des cadres et des entrepreneurs à succès qui font aveuglément confiance à Elon Musk et sont convaincus des qualités de ses voitures miraculeuses. À chacun, Mister 100.000 Volts avait accordé un crédit de caisse de 1.000 dollars afin qu'ils puissent devenir l'heureux propriétaire d'une voiture avec laquelle personne n'avait jamais roulé. Finalement, cette Model 3 est vendue plus cher qu'annoncé initialement. Mais bonne nouvelle : elle roule encore mieux qu'espéré. La filiation avec la Model S est évidente. Elle s'avère donc séduisante et élégante. La Tesla Model 3 est une familiale parfaitement équipée et dotée d'une bonne finition. Toutes les fonctions sont commandées depuis l'impressionnant écran de 15 '', finalement plus pratique que nous ne l'avions pensé de prime abord. Sur la route, la Model 3 se révèle assez sportive et rapide en version Performance. Avec ses deux moteurs électriques et sa batterie Long Range, elle affiche une puissance de 450 ch. Capable d'effectuer le 0 à 100 km/h en 3,4 secondes seulement, elle est donc plus rapide encore que la plupart des voitures de sport exotiques. Évidemment, si vous souhaitez exploiter régulièrement tout le potentiel de la Model 3, vous ne pourrez pas profiter de son autonomie de 400 km avec une batterie pleine (74 kWh). Heureusement, il n'y a guère d'angoisse de la panne sèche à craindre grâce au réseau de Superchargeurs de Tesla. Mieux vaut tard que jamais. Avec le Touareg, le Tiguan, le T-Roc et le T-Cross, Volkswagen dispose de la gamme de SUV la plus complète du marché. Dernier arrivé, le T-Cross se positionne dans la gamme VW entre le T-Roc et la Polo. En fait, ce nouveau venu est une Polo surélevée, qui ne dispose certainement pas de vraies qualités en tout-terrain, mais qui fera le bonheur de ceux qui apprécient d'être installés plus haut et au sec et trouvent la Polo un peu trop commune. Le T-Cross est aussi 5,4 centimètres plus long que la Polo et offre un espace intérieur plus généreux, grâce notamment à sa banquette arrière coulissante. Le volume du coffre varie de 385 à 455 litres. L'habitacle du T-Cross rappelle celui de ses grands frères avec une ergonomie parfaite, une finition de qualité et une palette de couleurs. L'offre au niveau des systèmes d'assistance à la conduite et d'infodivertissement modernes est généreuse. On le remarque d'ailleurs à la longueur de la liste des options. En cochant tous les équipements intéressants, la facture finale grimpe rapidement. Le moteur 3-cylindres turbo essence de 1 litre affiche une puissance de 115 ch. Consommant entre 5 et 6 litres aux 100 km, ce moteur peut être associé à une boîte manuelle ou une transmission automatique robotisée à 7 rapports et double embrayage. Volvo poursuit sa progression. Le constructeur suédois a entièrement renouvelé sa gamme et l'a élargie avec des modèles qui méritent le détour. Les Suédois ont résolument opté pour les énergies de substitution et ont limité la vitesse maximale de leurs modèles à 180 km/h, considérant la sécurité comme prioritaire. La nouvelle Volvo V60 est peut-être le break le plus séduisant du marché. Ni trop grande ni trop petite, cette V60 est très pratique et affiche une qualité équivalente aux marques allemandes premium avec des matériaux et une finition irréprochables, des sièges confortables et un espace aux jambes particulièrement généreux. Avec un volume de coffre de 529 litres, elle fait mieux que ses concurrentes directes. Et au niveau du comportement routier, des performances et du confort, elle fait jeu égal. À conseiller donc.