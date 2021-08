Les véhicules électriques sont plus respectueux de l'environnement, mais à quel point ?

Des recherches menées à la VUB ("Life Cycle Analysis of the Climate Impact of Electric Vehicles") ont montré que l'impact environnemental des voitures électriques est 65 % inférieur à celui des voitures à moteur à combustion interne.

Mais attention, les voitures électriques ont aussi une empreinte écologique. Celle-ci découle notamment de la quantité d'énergie nécessaire lors de la recharge, et du processus de production des batteries lithium-ion. L'extraction du lithium et sa transformation en batterie nécessitent encore plus d'énergie que la construction d'un moteur diesel.

Cependant, au cours de leur vie, les voitures électriques font plus que compenser ces effets. Elles n'émettent aucun CO2 sur la route. Les batteries peuvent être recyclées de plus en plus efficacement. Le lithium (le principal composant des batteries de votre smartphone et de votre ordinateur portable, par ailleurs) peut être réutilisé dans l'industrie automobile. Les évolutions technologiques se succédant rapidement, l'impact environnemental des voitures électriques ne fera que diminuer dans les années à venir.

Des recherches menées à la VUB ("Life Cycle Analysis of the Climate Impact of Electric Vehicles") ont montré que l'impact environnemental des voitures électriques est 65 % inférieur à celui des voitures à moteur à combustion interne.Mais attention, les voitures électriques ont aussi une empreinte écologique. Celle-ci découle notamment de la quantité d'énergie nécessaire lors de la recharge, et du processus de production des batteries lithium-ion. L'extraction du lithium et sa transformation en batterie nécessitent encore plus d'énergie que la construction d'un moteur diesel.Cependant, au cours de leur vie, les voitures électriques font plus que compenser ces effets. Elles n'émettent aucun CO2 sur la route. Les batteries peuvent être recyclées de plus en plus efficacement. Le lithium (le principal composant des batteries de votre smartphone et de votre ordinateur portable, par ailleurs) peut être réutilisé dans l'industrie automobile. Les évolutions technologiques se succédant rapidement, l'impact environnemental des voitures électriques ne fera que diminuer dans les années à venir.