Afin de renforcer la confiance des consommateurs et de prolonger la valeur résiduelle d'une voiture électrique, la plupart des constructeurs offrent une garantie étendue sur la batterie. Dans la plupart des cas, cette durée est d'environ huit ans ou 100 000 à 200 000 kilomètres.

À mesure que la voiture vieillit et que le nombre de cycles de charge augmente, la batterie perd une partie de sa capacité initiale. Cette diminution varie d'un modèle à l'autre et dépend de l'utilisation, mais selon une étude du géant canadien Geotab, elle serait en moyenne de 2,03 % par an. En d'autres termes, après huit ans, un VE se retrouve en moyenne à 83,8 % de sa puissance initiale. Si un nouveau véhicule électrique peut parcourir 500 kilomètres, il en pourra encore en couvrir 419 en moyenne après huit ans.

Les conditions de garantie de la plupart des marques indiquent que la garantie entre en jeu lorsque la batterie tombe en dessous de 70-80 % de sa capacité initiale. La probabilité que cela se produise dans les huit ans est donc très faible. Si cela se produit, le fabricant remplacera la batterie. La batterie de remplacement peut être neuve ou composée de batteries récupérées qui sont encore en bon état de marche.

À mesure que la voiture vieillit et que le nombre de cycles de charge augmente, la batterie perd une partie de sa capacité initiale. Cette diminution varie d'un modèle à l'autre et dépend de l'utilisation, mais selon une étude du géant canadien Geotab, elle serait en moyenne de 2,03 % par an. En d'autres termes, après huit ans, un VE se retrouve en moyenne à 83,8 % de sa puissance initiale. Si un nouveau véhicule électrique peut parcourir 500 kilomètres, il en pourra encore en couvrir 419 en moyenne après huit ans.Les conditions de garantie de la plupart des marques indiquent que la garantie entre en jeu lorsque la batterie tombe en dessous de 70-80 % de sa capacité initiale. La probabilité que cela se produise dans les huit ans est donc très faible. Si cela se produit, le fabricant remplacera la batterie. La batterie de remplacement peut être neuve ou composée de batteries récupérées qui sont encore en bon état de marche.