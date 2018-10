Quand un papa construit un VW Camper pour son fils de 3 ans (en images)

Dans sa maison de Newcastle, Keith Mitchell a construit une version miniaturisée du célèbre combi Volkswagen Camper pour l'anniversaire d'Oscar, son fils de 3 ans. Entièrement réalisée à la main, cette formidable réplique à l'échelle "un peu plus petite" a nécessité un an et demi de travail ainsi qu'un investissement de 1.600 livres sterling. Et le plus formidable, c'est qu'il peut rouler en toute légalité sur les routes, mais à ce moment-là c'est papa qui gère les commandes, le petit Oscar, même s'il est à l'avant, ne dispose que d'un faux volant.