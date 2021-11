Premier véhicule à batteries de Toyota, le premier modèle de la série bZ (pour beyond Zero - au delà de zéro), le bz4X est dérivé du concept homonyme, présenté au salon de Shanghai 2021.

Toyota vient de révéler en première mondiale le tout nouveau bZ4X, premier d'une nouvelle série de véhicules électriques à batterie (BEV): les bZ (beyond Zero). Fidèle à son concept car révélé il y a quelques mois en termes de conception et de technologie, et prêt pour la production, le bZ4X est le premier à utiliser la nouvelle plateforme dédiée aux BEV Toyota .Tout à fait inédite, celle-ci a la flexibilité nécessaire pour être utilisée sur les futurs modèles bZ potentiels. De plus, elle est conçue pour la production en grande série. D'une faible épaisseur, la batterie est montée sous le plancher du véhicule et fait partie intégrante du châssis. La batterie lithium-ion haute densité a une capacité de 71,4 kWh qui devrait assurer une autonomie de plus de 450 km (WLTP).

Un système de chauffage à pompe à chaleur efficient et efficace permet à la batterie de rester fiable même en cas de gel. La batterie peut être rechargée rapidement sans en compromettre la sécurité ou la durée de vie: une recharge de 80 % est possible en près de 30 minutes avec un système de recharge rapide de 150 kW. Côté moteur, le bZ4X à traction avant utilise un moteur électrique haut rendement de 150 kW. Produisant 204 ch DIN et un couple de 265 Nm, celui-ci assure une accélération de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et une vitesse de pointe de 160 km/h. Il propose l'option "one pedal" avec renforcement de la régénération d'énergie au freinage qui permet au conducteur d'accélérer et de décélérer uniquement avec la pédale d'accélérateur. La version AWD est équipée de deux moteurs de 80 kW, le premier pour l'essieu avant, le second pour l'essieu arrière. Ensemble, ils développent une puissance maximale de 217,5 ch DIN avec un couple de 336 Nm. Parmi les autres caractéristiques de ce Toyota, il faut retenir sa direction "by wire" à commande électrique et son toit à panneaux solaires (option) pour plus d'autonomie. La première européenne du bZ4X est annoncée pour le 2 décembre.

Toyota vient de révéler en première mondiale le tout nouveau bZ4X, premier d'une nouvelle série de véhicules électriques à batterie (BEV): les bZ (beyond Zero). Fidèle à son concept car révélé il y a quelques mois en termes de conception et de technologie, et prêt pour la production, le bZ4X est le premier à utiliser la nouvelle plateforme dédiée aux BEV Toyota .Tout à fait inédite, celle-ci a la flexibilité nécessaire pour être utilisée sur les futurs modèles bZ potentiels. De plus, elle est conçue pour la production en grande série. D'une faible épaisseur, la batterie est montée sous le plancher du véhicule et fait partie intégrante du châssis. La batterie lithium-ion haute densité a une capacité de 71,4 kWh qui devrait assurer une autonomie de plus de 450 km (WLTP). Un système de chauffage à pompe à chaleur efficient et efficace permet à la batterie de rester fiable même en cas de gel. La batterie peut être rechargée rapidement sans en compromettre la sécurité ou la durée de vie: une recharge de 80 % est possible en près de 30 minutes avec un système de recharge rapide de 150 kW. Côté moteur, le bZ4X à traction avant utilise un moteur électrique haut rendement de 150 kW. Produisant 204 ch DIN et un couple de 265 Nm, celui-ci assure une accélération de 0 à 100 km/h en 8,4 secondes et une vitesse de pointe de 160 km/h. Il propose l'option "one pedal" avec renforcement de la régénération d'énergie au freinage qui permet au conducteur d'accélérer et de décélérer uniquement avec la pédale d'accélérateur. La version AWD est équipée de deux moteurs de 80 kW, le premier pour l'essieu avant, le second pour l'essieu arrière. Ensemble, ils développent une puissance maximale de 217,5 ch DIN avec un couple de 336 Nm. Parmi les autres caractéristiques de ce Toyota, il faut retenir sa direction "by wire" à commande électrique et son toit à panneaux solaires (option) pour plus d'autonomie. La première européenne du bZ4X est annoncée pour le 2 décembre.