Pourquoi le consommateur moyen n'est pas encore prêt pour la voiture électrique

Le secteur automobile vit des modifications importantes ces derniers temps. La part du marché des voitures diesel neuves en Belgique est passée de 46 % fin 2017 à 35 % pour l'année 2018. La part de marché des véhicules à essence est, elle, passée de 48 % à plus de 58 % en un an. Le désamour des Belges pour le diesel s'explique en grande partie par l'augmentation des accises, l'interdiction progressive dans les grandes villes de Belgique des moteurs les plus polluants, ou encore l'effet négatif du Dieselgate.

