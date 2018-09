Pour la première fois en Belgique, une navette autonome testée sur la voie publique

Un itinéraire programmé

En écoutant les explications de Jean-François Gaillet, directeur innovation and technology de l'institut VIAS, qui pilote ce test, nous nous replongeons quelques années en arrière. A l'époque où nous répétions plusieurs fois le trajet qui sépare la maison de l'école avec un parent, avant de le réaliser seul tous les jours. Cette navette autonome a suivi le même apprentissage. Elle a appris son trajet par coeur en modélisant le tracé grâce à ses lidars, des capteurs qui scannent son environnement en trois dimensions, et le GPS. Une fois configurée, elle est capable de refaire le même chemin grâce à cette carte 3D, et à ce signal GPS très précis. Ses huit lidars sont alors utilisés pour détecter des obstacles : lorsqu'un piéton traverse la rue par exemple.

