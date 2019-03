Porsche Taycan, les derniers réglages

La première Porsche 100% électrique deviendra réalité dans les show rooms dès la fin de cette année. Les derniers tests sont en cours et les futurs acheteurs, déjà nombreux, trépignent d'impatience.

Porsche ne fait jamais les choses à moitié lorsqu'il s'agit de développer un nouveau modèle. Au vu des enjeux concernant la future Taycan 100% électrique, les ingénieurs et essayeurs ne ménagent pas leurs efforts, encore à l'heure actuelle, pour que le modèle final vendu au client soit parfait.

D'après le constructeur de Stuttgart, la Taycan accumule déjà 6 millions de kilomètres d'essais, un kilométrage parcouru dans plus de trente pays et à des températures comprises entre -35 et +50 degrés. Des Taycan ont été même été envoyées à plus de 3.000 mètres d'altitude. Tout ça pour estimer avec précision le rendement du moteur et des batteries, quel que soit l'endroit sur la planète.

Signalons qu'à ces 6 millions de kilomètres bien réels (menés par une armée de plus de 1.000 personnes), Porsche a aussi analysé 10 autres millions de kilomètres issus des simulateurs informatiques.

Les plus de 20.000 clients ayant déjà réservé leur Taycan peuvent déjà être - en partie - rassurés par leur futur nouveau bolide, capable d'accélérer de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et de parcourir 500 kilomètres avant d'être rechargé.

Grâce à la fonction hyperrapide de recharge des batteries de type lithium-ion, il sera possible de récupérer 100 kilomètres d'autonomie en 4 minutes. (Belga)