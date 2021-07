Porsche poursuit ses efforts pour réduire les émissions de CO2 dans sa chaîne d'approvisionnement, mais ne pourra le faire seul. Le constructeur de voitures de sport demande à ses quelque 1300 fournisseurs d'utiliser exclusivement de l'énergie renouvelable pour la fabrication des composants Porsche à partir de juillet 2021.

Cette mesure s'applique à tous les contrats attribués pour la fourniture de matériel de production destinés aux nouveaux modèles. Une mesure imposée et non discutable, car les fournisseurs qui ne seraient pas disposés à passer à l'énergie verte certifiée ne seront plus "pris en considération" pour des contrats avec Porsche sur le long terme. La mesure semble abrupte, mais du côté de Porsche, il s'agit simplement de s'adapter. "Nous sommes conscients qu'il nous incombe de veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement soient transparentes et durables", déclare Uwe-Karsten Städter, membre du directoire chargé des achats chez Porsche AG. "Porsche s'est fixé un objectif ambitieux : l'entreprise veut atteindre la neutralité en matière de CO2 sur l'ensemble de sa chaîne d'ici à 2030. Cela demande des efforts conséquents de la part de tous les intervenants. En utilisant uniquement des sources d'énergie renouvelables, nos fournisseurs suivent notre exemple dans nos efforts pour atteindre la neutralité en CO2. Nous prévoyons de mener des discussions encore plus intensives avec nos partenaires afin d'améliorer notre durabilité. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons lutter contre le changement climatique en cours ", explique Städter.

Des modèles neutres

Outre au niveau de sa chaîne d'approvisionnement, Porsche réduit les émissions de CO2 dans ses propres usines depuis déjà un moment : la production de la Taycan - la sportive entièrement électrique fabriquée dans l'usine de Zuffenhausen à Stuttgart - est neutre en carbone depuis son lancement en 2019. Depuis 2020, c'est le cas pour tous les véhicules fabriqués au siège de l'entreprise (911, 718). Début 2021, le Centre de développement de Weissach et l'usine de Leipzig, où sont produits les modèles Macan et Panamera, suivront le mouvement. Tous les grands sites Porsche sont donc déjà neutres en termes de CO2, et l'entreprise investira plus d'un milliard d'euros dans des mesures de décarbonisation au cours des dix prochaines années. Récemment, Porsche a franchi une étape importante avec la première mondiale de la Taycan Cross Turismo au début du mois de mars.Selon la marque, il s'agit du tout premier véhicule au monde à être neutre en carbone pendant toute sa durée de vie. D'autres modèles devraient suivre. Enfin, d'ici à 2030, plus de 80 % des nouveaux véhicules vendus seront des modèles purement électriques ou hybrides rechargeables. Dès 2025, au moins 50 % des véhicules neufs vendus devront être équipés d'une propulsion électrique. Le monde change.

Cette mesure s'applique à tous les contrats attribués pour la fourniture de matériel de production destinés aux nouveaux modèles. Une mesure imposée et non discutable, car les fournisseurs qui ne seraient pas disposés à passer à l'énergie verte certifiée ne seront plus "pris en considération" pour des contrats avec Porsche sur le long terme. La mesure semble abrupte, mais du côté de Porsche, il s'agit simplement de s'adapter. "Nous sommes conscients qu'il nous incombe de veiller à ce que les chaînes d'approvisionnement soient transparentes et durables", déclare Uwe-Karsten Städter, membre du directoire chargé des achats chez Porsche AG. "Porsche s'est fixé un objectif ambitieux : l'entreprise veut atteindre la neutralité en matière de CO2 sur l'ensemble de sa chaîne d'ici à 2030. Cela demande des efforts conséquents de la part de tous les intervenants. En utilisant uniquement des sources d'énergie renouvelables, nos fournisseurs suivent notre exemple dans nos efforts pour atteindre la neutralité en CO2. Nous prévoyons de mener des discussions encore plus intensives avec nos partenaires afin d'améliorer notre durabilité. Ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pourrons lutter contre le changement climatique en cours ", explique Städter.Outre au niveau de sa chaîne d'approvisionnement, Porsche réduit les émissions de CO2 dans ses propres usines depuis déjà un moment : la production de la Taycan - la sportive entièrement électrique fabriquée dans l'usine de Zuffenhausen à Stuttgart - est neutre en carbone depuis son lancement en 2019. Depuis 2020, c'est le cas pour tous les véhicules fabriqués au siège de l'entreprise (911, 718). Début 2021, le Centre de développement de Weissach et l'usine de Leipzig, où sont produits les modèles Macan et Panamera, suivront le mouvement. Tous les grands sites Porsche sont donc déjà neutres en termes de CO2, et l'entreprise investira plus d'un milliard d'euros dans des mesures de décarbonisation au cours des dix prochaines années. Récemment, Porsche a franchi une étape importante avec la première mondiale de la Taycan Cross Turismo au début du mois de mars.Selon la marque, il s'agit du tout premier véhicule au monde à être neutre en carbone pendant toute sa durée de vie. D'autres modèles devraient suivre. Enfin, d'ici à 2030, plus de 80 % des nouveaux véhicules vendus seront des modèles purement électriques ou hybrides rechargeables. Dès 2025, au moins 50 % des véhicules neufs vendus devront être équipés d'une propulsion électrique. Le monde change.