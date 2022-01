Une Porsche Taycan Cross Turismo est entrée au Guinness book après avoir accompli le plus grand dénivelé jamais atteint par une voiture électrique : 4842,967 mètres.

Pour frôler les 5000 mètres de dénivelés, les acteurs de cette prouesse destinée, surtout, à promouvoir la polyvalence des voitures électriques, sont partis de l'endroit le plus bas des USA accessible en voiture, pour ensuite se fixer l'un des plus hauts du pays. Le point le plus bas d'Amérique est le bassin de Badwater, dans la vallée de la Mort, à 86 mètres sous le niveau de la mer. Pour aller plus profondément, il faut carrément accéder aux entrailles terrestres, ce qui fut possible en accédant aux voies de service de la mine Eagle, dans le Michigan.

Un authentique périple et une façon originale de promouvoir la polyvalence des voitures électriques. © GF

Un Taycan Cross Turismo sans aucune modification et avec des pneus de route standard a été autorisée à accéder à la partie la plus basse de l'excavation, c'est-à-dire 540,8 mètres sous le niveau de la mer. De là, direction le sommet de 4302 mètres de Pikes Peak, dans le Colorado, où se déroule la célèbre course de côte internationale.

Entre les deux, six États pour gravir 4 842,967 mètres, au soleil, sous la pluie et parfois la neige. Au total, trois groupes de conducteurs travaillant en tandem ont assumé les tâches de conduite, dans le respect des codes de la route ldes états traversés. Ils et elles ont parcouru un total de près de 2274 kilomètres en 33 heures et 48 minutes. Les seuls arrêts furent consacrés à la recharge des batteries de la Porsche... et à celles des conducteurs et conductrices.

