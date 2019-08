La mode du SUV/Coupé a le vent en poupe. C'est le X6 qui a lancé la tendance, en 2008, avec un style mêlant la stature d'un " quat quat " et le pavillon effilé d'un coupé. Soit l'art de garder la tête haute tout en faisant profil bas...

Le concept a ensuite été copié par Mercedes (GLE Coupé), puis Audi (Q8). Porsche s'y met aussi, en rabaissant le toit de son Cayenne de deux centimètres et en retaillant sa poupe. A l'arrière, la carrure s'élargit, grâce à des portes et des ailes redessinées. Autre spécificité, le Cayenne Coupé s'offre de série un toit panoramique vitré (non ouvrant) et un aileron arrière escamotable.

...