Le passage à l'heure d'hiver est traditionnellement le moment le plus approprié pour le montage des pneus... hiver! Souvent improprement appelés "pneus neige", ces équipements, fortement conseillés chez nous, sont du reste obligatoires chez nos voisins allemands, luxembourgeois et, depuis peu, français.

La principale caractéristique des pneus hiver est de rester souple lorsque le thermomètre descend sous la barre des 7°C, alors que les enveloppes été utilisent un mélange de gommes qui ont tendance à durcir lorsque les températures chutent. Et comme un pneu plus rigide "épouse" moins bien la chaussée, l'adhérence et la motricité diminuent, tandis que les distances de freinage augmentent. Les pneus hiver font appel un "compound" riche en silice, ce qui permet au caoutchouc de conserver sa souplesse.

Les pneus hiver possèdent en outre des lamelles qui assurent une meilleure adhérence sur sol mouillé ou enneigé. Ils conviennent également très bien à nos hivers souvent doux, mais bien arrosés de pluie et/ou de neige fondante, parce qu'ils comportent des dessins plus larges et profonds, ce qui assure une meilleure évacuation de l'eau. Pour éviter les délais d'attente chez les spécialistes du pneu lorsqu'arriveront les premiers flocons et les premières plaques de verglas, mieux vaut prendre rendez-vous dès à présent.

Précisons encore que les pneus hiver sont, depuis l'entrée en vigueur de la toute récente "Loi Montagne", obligatoires dans bon nombre de départements (ou même parties de départements)... français. Même si les forces de l'ordre hexagonales ont reçu pour consigne de ne pas verbaliser les contrevenants dans un premier temps, mieux vaut anticiper pour éviter de se faire surprendre d'ici quelques semaines.

