BMW développe depuis l'été 2020 ses zones eDrive dans lesquelles ses véhicules de la gamme hybrides rechargeables passent automatiquement en mode de conduite 100% électrique. De nouvelles villes équipées de la sorte portent en Europe à 138 le nombre de ces zones "incitatives".

Ces zones sont bien sûr délimitées dans des environnements urbains et sont reconnues par le véhicule grâce à la technologie de "geofencing" et du GPS. La fonction eDrive automatisée est disponible de série sur de nombreuses BMW hybrides rechargeables existantes et le sera systématiquement dans le futur. La firme à l'hélice propose aujourd'hui 17 modèles hybrides rechargeables

Le switch automatique en zone eDrive n'est pas une obligation. Mais les automobilistes qui jouent le jeu sont récompensés. © GF

Récompense

Les conducteurs qui jouent le jeu de ces zones eDrive sont récompensés par des points bonus pour chaque kilomètre parcouru en mode tout électrique - et par le double de points dans une zone eDrive - qu'ils peuvent échanger contre des crédits de recharge. Les conducteurs collectent également des points bonus en rechargeant souvent leur véhicule.

Cette solution technique oeuvre dans le sens de l'incitation à utiliser correctement une voiture hybride. Car encore trop de conducteurs de ce type de voiture, à commencer par les bénéficiaires de véhicules de société, utilisent peu, voire jamais, le potentiel électrique de leur voiture. En effet, disposant d'une carte carburant financée par l'employeur, ils ne se sentent pas concernés par l'aspect économique (ni écologique) du choix de rouler en mode électrique plutôt que thermique. Devoir recharger sa voiture hybride est encore perçu comme une corvée par une majorité d'entre eux.

Neuf villes belges

Pourtant, si un véhicule hybride rechargeable est rechargé régulièrement, les distances quotidiennes (de 20 à 50 km) peuvent être couvertes localement sans émissions de CO2, donc sans carburant fossile, ce qui est mieux pour la santé publique et la qualité de vie de tous (moins de pollution et de bruit ambiant), sans oublier le portefeuille des propriétaires/utilisateurs du véhicule (les employeurs, dans le cas de la majorité des voitures de société). En Belgique, les villes disposant de zones eDrive sont Anvers, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Hasselt, Louvain, Liège, Mons et Namur.

