Le Mini Tour, organisé le mois dernier, n'avait rien de mini puisqu'il a réuni plus de 1.000 fans de Mini et 775 voitures.

Le rassemblement a eu lieu à trois endroits et dates différents. La tournée a débuté le dimanche 10 octobre à l'Hippodrome de Waregem, puis s'est déplacée sur le site du LEC à Libramont le 17 octobre, et s'est terminée le 24 octobre au Nekkerhal de Malines. Lors du dernier rassemblement à Malines, nul autre que Charlie Cooper était présent, le petit-fils de John Cooper. La famille Cooper s'est imposée sur les modèles les plus sportifs de la gamme depuis les tout débuts de la marque Mini. Charlie poursuit maintenant l'histoire de Mini en tant qu'ambassadeur de la marque britannique emblématique.

Les fans de Mini ont commencé leur rallye au Mini Village, où ils ont reçu les informations nécessaires et un road-book qui a guidé le conducteur et les passagers à travers les plus beaux endroits des environs. Après le rallye, les fans ont pu profiter de quelques divertissements, de snacks et de boissons. En plus du rallye, les fans ont pu également découvrir la toute première Mini 100% électrique sur un véritable parcours de karting Mini Electric. Pas moins de 473 personnes ont ainsi été initiées à la conduite électrique de manière dynamique et ludique.

